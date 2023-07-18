Четверо заболевших сибирской язвой в Туве отказались от лечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Четверо из пяти человек, заболевших сибирской язвой в Туве, отказались от лечения и самовольно покинули больницу, сообщается на сайте республиканского Минздрава.

"В республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что один пациент продолжает проходить лечение.

По данным ведомства, состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное, при этом выписать их могут лишь после полного заживления кожных проявлений сибирской язвы.

"Передача инфекции от человека к человеку крайне редка, но возможна, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления", – отметили в Минздраве.

Ранее Минздрав Тувы подтвердил четыре случая сибирской язвы в регионе. По словам министра здравоохранения республики Анатолия Югая, пять человек госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле. Медики продолжают обследовать одного из пациентов на наличие инфекционного заболевания.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.

Позже стало известно об еще одном случае заболевания сибирской язвой в Туве.

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