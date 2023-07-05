В Минздраве Тувы подтвердили четыре случая сибирской язвы в регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Диагноз "сибирская язва" в Туве подтвердили у четырех пациентов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай.

По его словам, пять человек госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле. Медики продолжают обследовать одного из пациентов на наличие инфекционного заболевания.

"Еще одна пострадавшая поступила сегодня в больницу Барун-Хемчика с подозрением на это заболевание. За ее состоянием будут наблюдать врачи", – добавил Югай.



Глава регионального Минздрава подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.

На фоне выявления случаев сибирской язвы в Туве Роспотребнадзор заверил россиян в отсутствии распространения заболевания по стране. Сейчас в районе, где обнаружили инфекцию, проводятся профилактические мероприятия. Специалисты уже обработали более 11,5 тысячи квадратных метров пастбища и других участков, где, предположительно, могли заразиться люди.

В Барун-Хемчикском районе региона с 30 июня введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера.

"Актуальный репортаж": Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в РФ