Роспотребнадзор начал эпидрасследование после выявления сибирской язвы в Туве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидрасследование после выявления сибирской язвы у жителя Тувы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. Кроме того, проводится дезинфекция по месту пребывания гражданина.

К организации противоэпидемических мероприятий привлекли Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы доставили в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "сибирская язва".

По предварительной информации, 23 июня в селе производили убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участвующих в нем обратился в больницу, 30 июня его госпитализировали. Было установлено, что данное мясо купил житель города Ак-Довурак.

Позже правительство республики сообщило о подтверждении диагноза и введении карантина с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района. Отмечается, что состояние заболевшего 24-летнего мужчины оценивается как тяжелое.

"Актуальный репортаж": в РФ исключили угрозу эпидемии сибирской язвы