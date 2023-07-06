Роспотребнадзор зарегистрировал еще один случай заболевания сибирской язвой в Туве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще один случай заболевания сибирской язвой был зарегистрирован в Туве, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В ходе наблюдения за контактными лицами в Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все госпитализированные употребляли мясо убитой больной лошади.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, им всем оказывают медицинскую помощь. В Роспотребнадзоре отметили, что в очаге против сибирской язвы вакцинированы более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами.

Ранее эксперт Владимир Болибок рассказал, что россиянам не стоит бояться распространения сибирской язвы. По его мнению, к этому нет предпосылок.

Между тем Болибок отметил, что споры сибирской язвы надолго сохраняются в почве, поэтому животные рискуют заразиться, если просто поедят траву в том месте.

Новости часа: Роспотребнадзор заявил, что риска распространения сибирской язвы в РФ нет