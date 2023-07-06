Эксперт рассказал, стоит ли россиянам опасаться сибирской язвы

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Угроза распространения сибирской язвы в России отсутствует, заявил в эфире радио КП врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Методика борьбы уже отработана, и неблагополучные в этом плане районы хорошо изучены. Единичные же случаи заражения происходят при контакте с больными животными в тех местах, где они обитают", – заверил Болибок.

Как объяснил эксперт, споры сибирской язвы надолго сохраняются в почве, поэтому животные рискуют заразиться, если просто поедят траву в том месте.

Болибок подчеркнул, что заражение сибирской язвой может привести к летальному исходу при отсутствии своевременного лечения, однако в данный момент нет риска распространения болезни в России.

Ранее Минздрав Тувы подтвердил четыре случая сибирской язвы в регионе. По словам министра здравоохранения республики Анатолия Югая, пять человек госпитализировали в инфекционную больницу в Кызыле. Медики продолжают обследовать одного из пациентов на наличие инфекционного заболевания.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что все пациенты получают необходимое лечение.

"Актуальный репортаж": Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемии сибирской язвы в РФ