Очаг сибирской язвы под Воронежем возник из-за нарушения ветеринарных правил

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Причиной возникновения очага сибирской язвы в Воронежской области и заражения человека стало нарушение ветеринарных правил. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает "Интерфакс".

По информации ведомства, владелец не отправил на осмотр к ветеринару корову, которая не была привита от сибирской язвы.

В Россельхознадзоре добавляют, что мужчина, нарушив ветеринарный закон, забил в своем хозяйстве корову на мясо. После этого он продал его неизвестным, а шкуру животного оставил себе.

Сотрудники госветслужбы взяли пробы шкуры для исследования и в результате нашли ДНК возбудителя сибирской язвы. Из-за этого силовые структуры вместе с представителями Россельхознадзора провели оперативно-разыскные мероприятия и нашли остатки туши в камерах хранения одного из комбинатов.

"Были отобраны пробы от говядины и продукции, находящейся на совместном хранении (14 проб). Пробы направлены в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Продукция заблокирована. Силовыми структурами проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия", – отметили в ведомстве.

Сейчас выявляются возможные источники, факторы передачи и время заноса возбудителя. В хозяйстве, где находилась корова, провели дезинфекцию. Владельцев животных, восприимчивых к сибирской язве, предупредили о необходимости пройти осмотр.

Ранее об очаге сибирской язвы в Панинском районе Воронежской области сообщили в райадминистрации. Говорилось, что там введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно. В районе ограничено посещение территории посторонними лицами. Также запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой такого скота, вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

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