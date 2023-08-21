Роспотребнадзор подтвердил случай заболевания сибирской язвой под Воронежем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрирован в Панинском муниципальном районе Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По его данным, человек заболел из-за контакта с тушей зараженного животного. Случай лабораторно подтвердил Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.

В регионе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц.

Накануне об очаге сибирской язвы в Панинском районе Воронежской области сообщили в райадминистрации. Говорилось, что там введен режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

В районе ограничено посещение территории посторонними лицами. Также запрещены перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой такого скота, вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов, охота на диких животных.

В конце июня вспышка сибирской язвы произошла в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы после контакта мужчины с домашним скотом без вакцинации. На фоне произошедшего в районе ввели режим ЧС.

"Актуальный репортаж": в РФ исключили угрозу эпидемии сибирской язвы