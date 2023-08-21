Врачи сообщили о состоянии мужчины, заразившегося сибирской язвой

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Состояние мужчины, который заразился сибирской язвой, оценивается как среднетяжелое. Об этом рассказали в Депздраве Воронежской области, передает РИА Новости.

По словам представителей Депздрава, мужчина находится в инфекционном центре при больнице скорой помощи. Как утверждают врачи, в медучреждении есть все необходимые медикаменты для лечения сибирской язвы.

В Депздраве заявили, что готовы оказать помощь людям, заразившимся сибирской язвой.

"Есть необходимое количество инфекционных коек", – отметил чиновник из Депздрава.

Власти Панинского района зафиксировали очаг возникновения сибирской язвы 20 августа вечером. На территории района провели дезинфекцию и ввели режим ЧС.

В конце июня вспышка сибирской язвы произошла в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы после контакта мужчины с домашним скотом без вакцинации. Минздрав Тувы 1 августа сообщил о выписке с амбулаторного лечения последнего пациента, который лечился от сибирской язвы.

Новости регионов: на севере Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы