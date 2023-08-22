Второй очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области

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Новый очаг сибирской язвы выявили в Воронежской области. Второй источник распространения вируса был обнаружен в холодильных камерах в торговых рядах в Воронеже, сообщается в указе губернатора Александра Гусева.

"Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, № 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратного метра", – сказано в документе, опубликованном на региональном портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что здание находится по адресу улица 20-летия Октября, дом 119А. Его арендует управляющая компания "Торс". Согласно картам, в этом месте расположено здание рынка "1000 Мелочей" с магазинами и торговыми рядами.

В указе также определена как неблагополучная территория в радиусе 2 километров от очага. К угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе 5 километров от очага.

В очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение и ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных, убой невакцинированных против заболевания животных, вывоз продуктов убоя, заготовку и вывоз кормов. Карантин будет действовать до 23 октября этого года включительно.

Ранее очаг сибирской язвы обнаружили в Панинском районе Воронежской области 20 августа. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

Случай заболевания человека сибирской язвой в районе подтвердил Роспотребнадзор. По информации медиков, состояние заболевшего мужчины оценивается как среднетяжелое.

Новый случай сибирской язвы зафиксировали под Воронежем