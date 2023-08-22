Роспотребнадзор не выявил новых случаев сибирской язвы в Воронежской области

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В Воронежской области не выявили новых случаев заражения сибирской язвой. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время новых случаев заражения сибирской язвой в Воронежской области не выявлено, медицинскими работниками продолжается наблюдение за симптоматикой у контактных лиц", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что инкубационный период сибирской язвы может составлять до восьми дней. В регионе продолжают осуществлять противоэпидемические мероприятия.

Накануне в Панинском муниципальном районе Воронежской области подтвердили случай заболевания сибирской язвой. Человек заболел из-за контакта с тушей зараженного животного.

Позже в Роспотребнадзоре пояснили, что риск заражения сибирской язвой может быть высоким в том случае, если был контакт с пораженным участком кожи больного. Источником заболевания обычно являются сельскохозяйственные животные.

Новый случай сибирской язвы зафиксировали под Воронежем