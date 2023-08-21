Роспотребнадзор заявил, что риск передачи сибирской язвы между людьми небольшой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сибирская язва, как правило, не передается от человека к человеку, но существует небольшой риск заражения при контакте с пораженным участком кожи больного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Так как риск существует, в случае выявления одного заболевшего наблюдение устанавливается за всеми контактными людьми, объяснили в сообщении. Это нужно для исключения угрозы эпидемического распространения болезни.

В ведомстве напомнили, что источник сибирской язвы – больные сельскохозяйственные животные. Заражение происходит, когда микроб больного скота попадает в микротравмы наружных покровов человека (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, разделки туш, снятии шкуры и употреблении недостаточно термически обработанного мяса.

Ранее режим чрезвычайной ситуации ввели в Панинском районе Воронежской области после обнаружения очага сибирской язвы. Ограничения будут действовать до 16 ноября.

Позднее случай заболевания человека сибирской язвой в районе подтвердил Роспотребнадзор. По информации медиков, состояние заболевшего мужчины оценивается как среднетяжелое. Отмечалось, что причиной возникновения очага сибирской язвы стало нарушение ветеринарных правил.

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