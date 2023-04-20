Россиянам рассказали, от чего зависит стоимость шашлыка

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Цена на шашлык в 2023 году увеличилась на 5–10%, рассказал председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Об этом сообщает "Радио 1".

"У нас сильно замедлилась инфляция в годовом выражении, она сейчас меньше 4%, поэтому цены стабильные. Если мы говорим о конкретной стоимости набора для шашлыка, то она будет зависеть от того, какой вес, в замаринованном виде мясо или нет, с жидкостью или без, с приправами или нет", – отметил он.

Председатель организации добавил, что в этом году цена на свинину в среднем составляет 300–400 рублей за килограмм. Индейка выйдет дороже, а цена за баранину зависит от части туши.

По сравнению с прошлым годом цены на свиное мясо выросли на 5–10%. По словам Павлова, это связано со вспышкой африканской чумы свиней в странах вокруг России. Однако если вирус попадет на крупные российские производства, то это приведет к росту цен. Других причин, которые могли бы привести к росту цен на мясо, нет, заключил Павлов.

Ранее сообщалось о подорожании "шашлычного набора в России". Средний чек на мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг вырос на 19%, до 2,2 тысячи рублей.

Сообщается, что стоимость набора подорожала в основном из-за цен на мангалы. Они подорожали на 34%, или 838 рублей. Готовое мясо для жарки, наоборот, стало дешевле на 5%.

