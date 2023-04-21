В России возобновлены внеплановые проверки бизнеса из-за вспышки АЧС – СМИ

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Внеплановые проверки производителей свинины в России начались из-за массовых случаев африканской чумы свиней (АЧС). Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщает газета "Известия".

"Ситуация с АЧС в стране остается стабильно напряженной. Широкое распространение АЧС в Европе, циркуляция возбудителя среди диких животных и значительное число хозяйств с низким уровнем биологической защиты требует постоянного мониторинга обстановки", – заявили в Минсельхозе.

На данный момент эту работу проводит государственная ветеринарная служба. Вопрос с АЧС находится на постоянном контроле Минсельхоза и правительства, пишет газета.

Сообщается, что внеплановые проверки бизнеса были возобновлены из-за АЧС по указанию вице-премьера Виктории Абрамченко.

В Минсельхознадзоре также сообщили, что правительство разработало план мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ, в который был включен комплекс действий для предотвращения возникновения и распространения заразных болезней у животных.

Ранее сообщалось, что вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края. По информации Россельхознадзора, в одном из хозяйств заболели и погибли 16 животных, специалисты приняли меры по локализации вируса.