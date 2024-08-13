Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла более чем на 29%

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Заболеваемость COVID-19 в РФ за последнюю неделю возросла на 29,1%. Об этом сообщили в Федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01", – уточнили в оперштабе, добавив, что рост заболеваемости наблюдается в 59 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по РФ.

Кроме того, за последнюю неделю в стране были госпитализированы 1 100 человек с COVID-19, что на 24,2% больше, чем показатель, зафиксированный на предыдущей неделей. Рост количества госпитализаций наблюдается в 47 субъектах России, в том числе в 22 регионах более чем в среднем по стране.

При этом на поправку за последнюю неделю пошли 8 777 человек, которые ранее заразились коронавирусом, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались от инфекции за прошедшую неделю 14 человек.

При этом недавно Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране контролируемой. В ведомстве признали, что за последний месяц был зафиксирован рост заражений коронавирусом, который наблюдается пока на небольших значениях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о грядущем росте заболеваемости COVID-19 в России осенью. По ее словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание.

