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24 января, 13:41

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Терапевт Обухов назвал главные преимущества прессотерапии

Мягкая сила: чем полезна прессотерапия

Прессотерапия нормализует циркуляцию крови и улучшает лимфодренаж. Подробнее о процедуре рассказал терапевт и врач общей практики Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Польза

Фото: 123RF/romanzaiets

Прессотерапия – один из видов аппаратного массажа. Во время процедуры сила нажатия прибора четко контролируется. Это помогает достичь максимального терапевтического эффекта, рассказал Вячеслав Обухов.

Благодаря автоматике можно дозированно и точечно регулировать нагрузку на необходимые зоны, активизируя кровоток и лимфодренаж. Такой процесс улучшает самочувствие.
Вячеслав Обухов
терапевт, врач общей практики

Также процедура помогает бороться с отеками. Они возникают из-за задержки жидкости, когда появляется дефицит белка или кровеносная система работает плохо. После прессотерапии микроциркуляция улучшается, а лимфа легко выводит токсины и продукты распада тканей. Однако массаж не убирает жировые отложения – для этого необходимо дополнительно заниматься спортом, подчеркнул Обухов.

Подготовка и противопоказания

Фото: 123RF/goami

Прессотерапию важно проходить натощак: примерно через час или два после еды. Также необходимо надеть удобную хлопковую одежду, без карманов и складок. Это поможет избежать повреждений кожи.

Процедура длится 15–40 минут, а количество сеансов зависит от аппарата, специалиста и глубины проблемы. В среднем рекомендуется 10–20 посещений, отметил врач.

При этом существуют абсолютные и относительные противопоказания к терапии. К первым относятся тромбы в венах, запущенный варикоз, заболевания крови с нарушением свертываемости и тяжелые формы гипертонии. Во вторую группу входят кожные болезни, поздние сроки беременности и онкология, заключил Обухов.

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