Терапевт Обухов назвал главные преимущества прессотерапии

Прессотерапия нормализует циркуляцию крови и улучшает лимфодренаж. Подробнее о процедуре рассказал терапевт и врач общей практики Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Польза

Прессотерапия – один из видов аппаратного массажа. Во время процедуры сила нажатия прибора четко контролируется. Это помогает достичь максимального терапевтического эффекта, рассказал Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов терапевт, врач общей практики Благодаря автоматике можно дозированно и точечно регулировать нагрузку на необходимые зоны, активизируя кровоток и лимфодренаж. Такой процесс улучшает самочувствие.

Также процедура помогает бороться с отеками. Они возникают из-за задержки жидкости, когда появляется дефицит белка или кровеносная система работает плохо. После прессотерапии микроциркуляция улучшается, а лимфа легко выводит токсины и продукты распада тканей. Однако массаж не убирает жировые отложения – для этого необходимо дополнительно заниматься спортом, подчеркнул Обухов.

Подготовка и противопоказания

Прессотерапию важно проходить натощак: примерно через час или два после еды. Также необходимо надеть удобную хлопковую одежду, без карманов и складок. Это поможет избежать повреждений кожи.

Процедура длится 15–40 минут, а количество сеансов зависит от аппарата, специалиста и глубины проблемы. В среднем рекомендуется 10–20 посещений, отметил врач.

При этом существуют абсолютные и относительные противопоказания к терапии. К первым относятся тромбы в венах, запущенный варикоз, заболевания крови с нарушением свертываемости и тяжелые формы гипертонии. Во вторую группу входят кожные болезни, поздние сроки беременности и онкология, заключил Обухов.

