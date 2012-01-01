Терапевт Обухов назвал главные преимущества прессотерапии

Прессотерапия нормализует циркуляцию крови и улучшает лимфодренаж. Подробнее о процедуре рассказал терапевт и врач общей практики Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".
Польза
Прессотерапия – один из видов аппаратного массажа. Во время процедуры сила нажатия прибора четко контролируется. Это помогает достичь максимального терапевтического эффекта, рассказал Вячеслав Обухов.
Также процедура помогает бороться с отеками. Они возникают из-за задержки жидкости, когда появляется дефицит белка или кровеносная система работает плохо. После прессотерапии микроциркуляция улучшается, а лимфа легко выводит токсины и продукты распада тканей. Однако массаж не убирает жировые отложения – для этого необходимо дополнительно заниматься спортом, подчеркнул Обухов.
Подготовка и противопоказания
Прессотерапию важно проходить натощак: примерно через час или два после еды. Также необходимо надеть удобную хлопковую одежду, без карманов и складок. Это поможет избежать повреждений кожи.
Процедура длится 15–40 минут, а количество сеансов зависит от аппарата, специалиста и глубины проблемы. В среднем рекомендуется 10–20 посещений, отметил врач.
При этом существуют абсолютные и относительные противопоказания к терапии. К первым относятся тромбы в венах, запущенный варикоз, заболевания крови с нарушением свертываемости и тяжелые формы гипертонии. Во вторую группу входят кожные болезни, поздние сроки беременности и онкология, заключил Обухов.