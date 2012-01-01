Терапевт Бычков назвал самый эффективный массаж для тела

Массаж помогает справиться с заболеваниями и улучшает работу внутренних систем организма. Об этом рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Сергей Бычков в программе "Доктор 24".

Польза массажа

Массаж восстанавливает иммунитет, а также улучшает кровообращение и даже настроение. Дело в том, что активное движение по сосудам увеличивает лимфодренаж и лимфоотток. Такие процессы обеспечивают рост защитных клеток – лимфоцитов, рассказал Сергей Бычков.

Помимо этого, массаж благотворно влияет на организм при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и мочеполовой систем.

Также процедура справляется с возрастными изменениями: например, с годами грудная клетка растягивается хуже, поэтому образуется застой в легких.

Стоит отметить, что массаж не должен вызывать сильный дискомфорт, так как специалист работает с конкретными зонами.





Сергей Бычков врач-терапевт Когда на остистые отростки позвонков оказывают давление, возникает боль. Однако мастер должен работать с мышцами, выпрямляющими позвоночник. Они очень толстые и глубокие, поэтому потребуется значительная сила, чтобы доставить неприятное ощущение пациенту.

Виды массажа

При релаксирующем массаже пациент не должен испытывать неприятных ощущений. Цель такой процедуры – расслабиться, а после почувствовать приток сил.

Что касается аппаратного воздействия, его подбирают индивидуально. Сеансы могут быть разными:

во время роликового массажа создается вакуум, где воздух втягивается с кожей, а затем аппарат разглаживает участки;

вибромассаж основан на импульсной подаче воздуха, который разминает тело;

при использовании банок тоже создается воздействующий на кожу вакуум.

Врач посоветовал записываться на ручной классический массаж тела. Во время процедуры мастер регулирует силу и глубину прожатия, а также при необходимости увеличивает площадь работы. Кроме того, специалист чувствует спазмированные мышцы и нормализует их состояние, заключил Бычков.