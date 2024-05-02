Metro: жительница Британии нашла в стене дома 50 тысяч пчел

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Жительница Великобритании Эшли Класс нашла в стене дома 50 тысяч пчел после жалоб дочери на монстров. О необычной находке сообщает Metro.

Девочка рассказала матери о пугающих звуках, которые доносились из стен дома. Женщина не сразу поверила, однако через некоторое время стала сама слышать жужжание. Впоследствии инфракрасная камера показала, что в доме поселился рой пчел.

Класс обратилась за помощью к пчеловоду. После разбора стены специалист извлек около 50 тысяч пчел и 45 килограммов сот и меда. Кроме того, в улье была найдена матка. Эксперт считает, что насекомые могли проникнуть внутрь через щель в старом дымоходе. Позже пчеловод обнаружил еще одну колонию пчел в другой точке дома.

Ранее рой домашних пчел напал на двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкирии. Медики извлекли из детей около 465 пчелиных жал.

Два брата отправились на лесную поляну в селе Ахмерово без взрослых, где на них и напали пчелы. Один из детей – восьмилетний мальчик – смог сбежать и сообщить взрослым, что его старший брат не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя детей отправились на поляну и смогли освободить мальчика.

