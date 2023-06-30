В Башкирии пчелы укусили двух детей 465 раз

Фото: vk.com/Детская больница Стерлитамак

Рой домашних пчел напал на двух мальчиков в Ишимбайском районе Башкирии. Медики извлекли из детей около 465 пчелиных жал. Информация об этом появилась на странице детской больницы города Стерлитамака в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что два брата отправились на лесную поляну в селе Ахмерово без взрослых, где на них и напали пчелы. Один из детей – восьмилетний мальчик – смог сбежать и сообщить взрослым, что его старший брат не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя детей отправились на поляну и смогли освободить мальчика.

В сообщении указано, что затем пострадавших доставили в деревенский медицинский пункт, в котором им оказали первую помощь, после этого мальчиков на скорой увезли в реанимацию больницы города Стерлитамака.

"В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела – конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы", – рассказали в учреждении.

Добавляется, что сейчас здоровью мальчиков ничего не угрожает, их состояние улучшается. За ними наблюдают медики, лечение продолжается.

Ранее врач-терапевт Ольга Александрова объяснила, что в случае укуса пчелы нужно тщательно осмотреть пораженное место на наличие жала. По ее словам, не стоит расчесывать место укуса. Специалист рекомендовала смазать его раствором соды, а после приложить лед. Укус также можно промыть с мылом под проточной водой.

До этого массовую гибель пчел зафиксировали в Курской области. По данному факту проводилась проверка, о чем сообщал вице-губернатор области Сергей Стародубцев.

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