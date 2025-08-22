The Indian Express: полиция в Индии задержала голубя

Фото: 123RF/aaabbbccc

В индийском городе Джамму полиция задержала голубя, к которому была привязана записка с угрозой теракта, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Indian Express.

Птицу поймали вечером 18 августа в районе Катмария, который находится у линии разграничения с Пакистаном. В записке на урду и английском содержались слова Kashmir Freedom и Time has come, а также предупреждение о подрыве вокзала.

Это первый зафиксированный случай, когда угроза была доставлена голубем. По мнению экспертов, голубь мог быть специально обучен для доставки таких сообщений.

При этом с пакистанской стороны с различными посланиями уже запускали других птиц, воздушные шары и флаги. Силовые структуры усилили меры безопасности, полиция переведена в режим повышенной готовности, а к охране вокзала и железной дороги привлекли кинологов и саперов.

Сейчас специалисты проверяют, является ли это чьей-то шуткой или частью продуманного заговора, и подчеркивают, что к подобным случаям власти вынуждены относиться максимально серьезно.

Ранее в Нижегородской области задержали кота-наркокурьера. Злоумышленники хотели передать запрещенные вещества заключенным в исправительной колонии ИК-7, сверток прикрепили к кошачьему ошейнику. Правонарушители были задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

