Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 13:24

Происшествия

Кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области

Фото: vk.com/ГУФСИН России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии ИК-7 задержали злоумышленников, которые хотели пронести наркотики заключенным, спрятав их в ошейник кота, сообщает ГУ ФСИН России по Нижегородской области.

Правонарушители прикрепили к ошейнику свертки с наркотическим веществом, которые, по задумке, кот должен был доставить осужденным, уточнили в ведомстве.

"Необычный и изощренный способ доставки был пресечен благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ИК-7", – говорится в сообщении.

По результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось каннабисом (марихуаной). Злоумышленников задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве был задержан пассажир такси по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Во время досмотра правоохранители нашли у мужчины 7 свертков с веществами. Мужчина признался, что вез наркотики для дальнейшей продажи.

"Московский патруль": в Москве задержан курьер, который привез в больницу наркотики

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика