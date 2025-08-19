Кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области

Фото: vk.com/ГУФСИН России по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники исправительной колонии ИК-7 задержали злоумышленников, которые хотели пронести наркотики заключенным, спрятав их в ошейник кота, сообщает ГУ ФСИН России по Нижегородской области.

Правонарушители прикрепили к ошейнику свертки с наркотическим веществом, которые, по задумке, кот должен был доставить осужденным, уточнили в ведомстве.

"Необычный и изощренный способ доставки был пресечен благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников ИК-7", – говорится в сообщении.

По результатам экспертизы, изъятое вещество оказалось каннабисом (марихуаной). Злоумышленников задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве был задержан пассажир такси по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Во время досмотра правоохранители нашли у мужчины 7 свертков с веществами. Мужчина признался, что вез наркотики для дальнейшей продажи.