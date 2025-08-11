В Москве задержан пассажир такси по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

Фото: depositphotos/blinow61

В Москве задержан 31-летний уроженец Астрахани, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник был задержан а тот момент, когда ехал в такси по Алтуфьевскому шоссе. Во время досмотра правоохранители нашли у мужчины 7 свертков с веществами. Мужчина признался, что вез наркотики для дальнейшей продажи.

Специалисты провели экспертизу и установили, что в одном из свертков массой около 10 граммов был мефедрон. Остальные вещества также были направлены на исследование.

После этого правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленника на улице Поляны. В результате были изъяли еще 104 свертка и 2 пакета с веществами внутри, а также электронные весы и коробка с магнитами. Общий вес запрещенных веществ составил примерно 1 килограмм.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотических веществ или их аналогов", а также "Незаконные производство, сбыт или пересылка психотропных средств". Злоумышленник, который ранее уже был судим, арестован.

Ранее был задержан прохожий со свертком с производным метилэфедрона в Гольянове. Росгвардейцы обнаружили подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля попытался скрыться.

Когда правоохранители остановили мужчину, он признался, что имеет при себе наркотики. Прибывшая на место следственно-оперативная группа в присутствии понятых выяснила, что у задержанного был производный метилэфедрон.

