МИД назвал санкции США против Ирана нелегитимными

20:15
20:15
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Москва считает новые санкции США против Национального банка Ирана незаконными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
"Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния", – сказал Кабулов, уточнив, что на сотрудничество это никаким образом не повлияет.
Ранее Дональд Трамп заявил о введении новых жестких санкций против Национального банка Ирана. О намерении расширить санкции против Ирана стало известно накануне. Соответствующее поручение Трамп дал министру финансов Стивену Мнучину.
До этого Штаты расширили санкционный список в отношении Ирана. Под ограничения попали более 20 физлиц и юрлиц. Вице-президент США Майк Пенс заявлял, что военнослужащие США намерены ответить на атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, сейчас в Вашингтоне изучают все данные, и если эту атаку совершил Иран, чтобы надавить на Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу.
Пенс заявил также, что США готовы защищать свои интересы. Власти США заявляли, что у них есть доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, комментируя слова Пенса, подчеркнул, что на самом деле руководству США невыгодно развязывать войну накануне избирательной кампании.
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