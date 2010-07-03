Помпео объяснил провал Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал провал американских противоракетных комплексов Patriot при атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Политик отметил, что даже лучшие средства ПВО сталкиваются с неудачами. "Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", – цитирует РИА Новости слова Помпео.
При этом госсекретарь отметил, что с подобными атаками такого масштаба им еще не приходилось встречаться. Нападение на нефтяные объекты он назвал "актом войны", уточняет Associated Press.
В субботу, 14 сентября, несколько объектов нефтегазовой компании Saudi Aramco подверглись нападению беспилотников и ракетному обстрелу. Саудовская Аравия и США считают, что за нападениями стоит Иран, официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы. Иранский МИД назвал заявления американцев "попытками надавить на страну".
После инцидента добыча нефти сократилась вдвое, цены на сырье взлетели. Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300, чтобы "надежно защитить любые объекты инфраструктуры". МИД РФ, в свою очередь, осудил "разрушение социально-экономической инфраструктуры.
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