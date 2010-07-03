Сотрудники МЧС России поучаствуют в международных учениях в Швеции

03:22
03:22
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские спасатели примут участие в масштабных международных учениях "Barents Rescue 2019", которые стартуют сегодня, 23 сентября, в Швеции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"С 23 по 27 сентября в Кируне состоятся международные учения спасательных служб "Barents Rescue 2019". В них примут участие спасатели из Швеции, Норвегии, Финляндии и России", – рассказали в пресс-службе.
На маневрах спасатели отработают совместные способы ликвидации последствий условных катастрофических паводков. По сценарию учений, наводнение произошло в северных провинциях Швеции и вызвало крупные затопления, а также разрушение инфраструктуры. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации будут принимать участие пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Добавляется, что участники тренировки дополнительно обсудят международное взаимодействие в Арктике. Кроме того, будут проведены обучения жителей в сфере безопасности, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Учения спасательных служб проводятся раз в два года. Первые совместные маневры были проведены в 2001 году в Швеции.
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре до конца суток. Отмечалось, что отдельные порывы ветра могут составить 17 метров в секунду.
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