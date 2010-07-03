МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре до конца дня

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В Подмосковье ожидается сильный ветер до конца суток 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 22 сентября с 20 до 24 часов в Московской области сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду", – сказано в сообщении.

Гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях, не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и шатающихся конструкций.

Также не стоит близко подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 сентября. Будет сильный ветер. Предупреждение действует с 21:00 22 сентября.

Гидрометцентр передавал, что ясная погода придет в Москву и Подмосковье после вторника, 24 сентября.

В понедельник, 23 сентября, осадков не прогнозируется. Со вторника Москва попадет в зону антициклона, поэтому погода станет проясняться. Всю следующую неделю столбики термометров будут показывать около +10 градусов.

