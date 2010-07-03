МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре до конца дня

В Подмосковье ожидается сильный ветер до конца суток 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 22 сентября с 20 до 24 часов в Московской области сохранятся порывы ветра 12-17 метров в секунду", – сказано в сообщении.
Гражданам посоветовали укрываться в прочных зданиях, не прятаться у стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов, деревьев и шатающихся конструкций.
Также не стоит близко подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.
Ранее в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 сентября. Будет сильный ветер. Предупреждение действует с 21:00 22 сентября.
Гидрометцентр передавал, что ясная погода придет в Москву и Подмосковье после вторника, 24 сентября.
В понедельник, 23 сентября, осадков не прогнозируется. Со вторника Москва попадет в зону антициклона, поэтому погода станет проясняться. Всю следующую неделю столбики термометров будут показывать около +10 градусов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.