В МИД РФ призвали создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе

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Россия выступает за создание международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, Россия никогда не утверждала в своих доктринах о задаче достижения военного превосходства в космосе.

"Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей", – подчеркнула в своем заявлении Захарова.

По мнению официального представителя МИД, основой для международного соглашения может стать российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК).

Захарова подчеркнула, что Россия предлагает запретить размещение в космосе любых видов вооружения, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса.

"Призываем также государства взять на себя следующие обязательства: не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств", – продолжила дипломат.

Кроме того, по мнению Москвы, стоит запретить создание, испытание и развертывание космического оружия любых видов базирования. Речь идет, в том числе, о системах противоракетной обороны. Дополнительно российская сторона предлагает ликвидировать уже имеющиеся у стран подобные системы.

Запрет также должен распространяться на использование пилотируемых космических кораблей в военных целях, считают в МИД.

Захарова напомнила, что сейчас единственным инструментом сохранения космоса свободным от оружия является инициатива России о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). В данный момент полноформатными участниками программы стали уже 30 стран.

"Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США. Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, – верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", – заключила Захарова.

Ранее Минобороны России успешно провело испытание по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".

В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.

До этого глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.

По мнению главы NASA, действия России поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.