Воздушную тревогу объявили на Украине

Фото: ТАСС/Andrew Kravchenko/АР

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Сперва воздушная тревога зазвучала в Киеве. В украинской столице она была объявлена в 05:55 (06:55 мск).

Через две минуты воздушную тревогу объявили в Винницкой и Житомирской областях.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Президент объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Он подчеркнул, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

Путин сделал акцент на том, что российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации, и внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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