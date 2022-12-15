Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине – СМИ

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Западные страны рассматривают худшие сценарии развития конфликта на Украине в связи с критическим повреждением энергосистемы страны. Об этом сообщает The Washington Post.

"Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу – сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что ситуацию усугубит и массовый выезд украинцев за границу, поскольку это повлечет вывоз средств, что в свою очередь может привести к обвалу национальной валюты. По прогнозу аналитиков, в 2023 году ВВП Украины может сократиться еще на 5%, притом что он уже упал на 33%.

"Украине может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц, и политические лидеры на Западе начали пытаться подготовить граждан к наихудшим сценариям", – добавили обозреватели.

Ранее сообщалось, что США направят Киеву средства для укрепления ПВО и борьбы с БПЛА на 275 миллионов долларов. В рамках пакета помощи Киев также получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронированные внедорожники Humvee и электрогенераторы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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