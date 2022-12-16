Мэр Харькова сообщил о колоссальных разрушениях после взрывов

Фото: телеграм-канал Readovka

Российские удары привели к значительным разрушениям инфраструктурных объектов Харькова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игор Терехов.

"Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего энергетическая система. <...> Я прошу вас (жителей города. – Прим. ред.) отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит", – написал он.

Градоначальник отметил, что в настоящее время коммунальные службы устраняют последствия взрывов. Из-за отсутствия воды, отопления и электричества он призвал харьковчан обращаться в "пункты несокрушимости", где можно поесть и воспользоваться электричеством.

Утром в пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены зазвучали на востоке страны, а затем и во всех ее областях.

Позже сообщалось, что взрывы были слышны в Киевской области и Харькове. Отмечалось, что удары наносились по инфраструктурным объектам.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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