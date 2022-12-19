Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

В понедельник, 19 декабря, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской ДТЭК "Киевские электросети".

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

По данным компании, регулярное расписание отключения электричества в столице Украины не действует.

Ранее NASA показало снимки оставшейся без электроэнергии Украины. Фотография была сделана со спутникового объекта 17 декабря.

Специалисты энергетического сектора Киева назвали ситуацию с энергией в городе сложной и далекой от стабилизации. В некоторых районах украинской столицы ситуация оставалась разной.

16 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточными ракетами по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Согласно заявлению Минобороны РФ, поставленные цели были достигнуты, массированный удар предотвратил транспортировку иностранного оружия и нарушил логистику ВСУ.



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