В Киеве и области прогремели взрывы

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Kravchenko

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сработала система противовоздушной обороны. Информацией об этом поделились в телеграм-канале военной администрации столицы Украины.

Данные о взрывах в своих соцсетях также подтвердил глава администрации Киевской области Алексей Кулеба.

По его словам, регион подвергся нападению дронов. Кулеба попросил местных жителей не покидать укрытия, а также не снимать взрывы и не комментировать работу системы ПВО. Чуть позже воздушную тревогу в Киеве отменили.

Кроме того, жителей Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины также оповещали сигналами тревоги в ночь на понедельник, 19 декабря.

16 декабря высокоточными ракетами был нанесен массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам украинской энергетики. В Минобороны РФ рассказали о достижении поставленных целей и нарушении логистики Вооруженный сил Украины.

Российская сторона начала проводить атаку по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. Решение об ударах было принято после теракта на Крымском мосту.

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