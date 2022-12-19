Поставки ЗРК Patriot Украине помогут России изучить их – СМИ

Фото: AP/TASS/Evan Vucci

Возможная поставка американских комплексов противоракетной обороны Patriot на Украину поможет России изучить их характеристики. Об этом пишет обозреватель издания Advance.

"Как только эти зенитные ракетные комплексы появятся на Украине, приоритетом для российских сил станет их уничтожение. Кроме того, они попытаются узнать о них некоторые подробности", – заявил обозреватель.

По мнению автора, американцы не хотели бы допустить подобного изучения своих установок. Он также заявляет, что установки Patriot "проявили себя не с лучшей стороны" во время сражений с йеменскими хуситами в Саудовской Аравии.

Обозреватель считает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot эффективны для обороны военного объекта, но не смогут прикрыть крупный мегаполис размером с Киев. Он заявляет, что их поставки, даже если состоятся, не совершат перелома в военных действиях, а лишь продемонстрируют преданность Вашингтона.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не подтвердили намерение поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом раскроет подробности позже.

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