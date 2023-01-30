18:53Происшествия
Росгвардия задержала пьяного петербуржца в платье за кражу телевизора
Фото: www.uvo.spb.ru
В Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину в платье по подозрению в воровстве телевизора из общежития на Будапештской улице в декабре 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.
В ведомство поступила информация, что мужчина, которого подозревают в краже, может находиться на улице Победы.
"Сотрудники Росгвардии задержали его, при этом он был пьян и одет в женское платье и пальто. Доставлен в 33-й отдел полиции", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 43-летнего жителя Подмосковья, который напал с ножом на пассажира столичного метро. Потерпевший успел рассказать об инциденте по экстренной связи "пассажир-машинист". Было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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