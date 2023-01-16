"Московский патруль": на севере Москвы задержан подозреваемый в хранении наркотиков

Столичные полицейские при поддержке отряда специального назначения задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Его остановили в подъезде жилого дома на севере Москвы.

При обследовании квартиры, где проживал подозреваемый, обнаружены 4 куста конопли, 2 картонных коробки и 4 стеклянных банки с веществом растительного происхождения, электронные весы, а также оборудование для выращивания растений, содержащих наркотические средства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.