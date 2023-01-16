Расписание поездов изменится на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 с 21 по 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Департамент транспорта Москвы предупредил пассажиров о временном изменении расписания движения поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 с 21 по 23 января. Об этом написали в телеграм-канале ведомства.

"С 01:30 21 января по 04:30 23 января на Рижском и Курском направлениях D2 изменится расписание поездов", – говорится в сообщении.

На Рижском направлении ожидается отмена части поездов, а интервалы движения составов увеличат до получаса. Часть электропоездов проследует от и до станции Стрешнево и Рижского вокзала.

В Дептрансе подтвердили отмены и на ряде маршрутов Курского направления. Интервалы движения поездов здесь увеличат до 20 минут, а часть из них будут отправляться и приезжать к станциям Царицыно и Курский вокзал.

Кроме того, на центральном участке МЦД-2 интервалы движения увеличат до 1 часа. На станциях Рижская и Площадь трех вокзалов движение будет осуществляться по пути на Нахабино.

Ограничения вводятся на период закрытия одного из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала, который необходим для строительных работ по ТПУ "Рижская".

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что 21 января на сутки будет остановлено движение поездов на участке между станциями Хорошево и Крымская Московского центрального кольца (МЦК).

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