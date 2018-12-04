В Италии арестовали предполагаемого главу "Коза ностра"

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На острове Сицилия задержали минимум 46 человек в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра". Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA. По его данным, речь идет о новой верхушке преступной организации.

"Купол" – своего рода генеральный совет мафии. Из 46 задержанных – предполагаемый главарь "купола" 80-летний Сеттимино Минео, которого называют "хранителем сокровищ". Следователи полагают, что он контролирует большую часть "Коза ностра" после ареста "крестного отца" Тото Риина. Минео уже много раз отбывал тюремные сроки, в том числе по делу об убийстве судьи Джованни Фальконе.

Предполагалось, что "купол" в последние годы не собирался. Реальным "крестным отцом" мафии "Коза ностра" считается Маттео Мессина Денаро. Никто точно не знает, как он выглядит, он находится в розыске вот уже 10 лет. Некоторые мафиози, которые пошли на сотрудничество со следствием и признались в своих преступлениях, отрицают, что Денаро возглавляет "Коза ностра". Они объясняли это тем, что Денаро представляет клан из Трапани, а "крестные отцы" традиционно происходят из Корлеоне.

После арестов Риины и его преемника Бернардо Провенцано, который недавно умер в тюрьме, "Коза ностра" превратилась во фрагментированную структуру с множеством кланов.

В октябре на Сицилии задержали сына известного члена "Коза ностра". Его имя не раскрывается. Задержание провела итальянская полиция совместно с Европолом недалеко от сицилийской коммуны Вита. Преступника разыскивали два года.

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