Фото: телеграм-канал Ni Mash

Мать избитого в лифте в Нижнем Новгороде ребенка рассказала о произошедшем, сообщает телеканал "360".

Полиция начала разыскивать женщину, напавшую на ребенка. Это произошло после того, как видео с камеры наблюдения попало в Сеть.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему. Организована доследственная проверка.

Мать пострадавшего от рук неизвестной женщины мальчика рассказала, что сын пришел домой со слезами, с красным лицом, исцарапанный и напуганный. Она отметила, что напавшая угрожала ребенку, что заберет его к себе домой.

"Были в травмпункте, зафиксировали побои на лице, которые она нанесла", – заявила женщина.

По словам матери, сын получил ушибы лица, а также царапины под глазом и на щеке. Женщина написала на обидчицу заявление в полицию.

Мать пострадавшего рассказала, что позже избившая ребенка нашла ее в соцсетях и написала, что мальчик ей нагрубил, а сама она не хотела применять силу. Кроме того, она указала на проблемы в своей семье. Женщина сильно разозлилась, когда лифт остановился на первом этаже, якобы из-за того, что торопилась на 13-й этаж.

Ранее саратовская полиция начала проверку записей с камер видеонаблюдения, на которых посетительница магазина плюнула в ребенка, а затем вступила в драку с сопровождающей его женщиной. Также в объектив уставленной при выходе из торговой точки камеры попал момент, когда злоумышленница со всей силы толкнула другую женщину. В результате пострадавшая упала на землю.



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