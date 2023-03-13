Кадыров заявил, что чеченские бойцы будут действовать до победного конца в зоне СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Чеченские бойцы намерены действовать до победного конца в рамках спецоперации РФ на Украине, сообщил лидер Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в понедельник, 13 марта. Подробности разговора опубликованы на официальном сайте Кремля.

"В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца", – подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что чеченцы полностью поддерживают проведение спецоперации и считают необходимым, чтобы все поставленные цели были достигнуты.

Чеченский лидер также выразил благодарность Путину за все, что он делает для республики и всей страны, и дал обещание, что его бойцы не подведут президента России.

В свою очередь глава государства попросил Кадырова передать военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, благодарность и самые наилучшие пожелания.

"Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", – сказал президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день поставленные Россией в рамках спецоперации на Украине цели можно достичь только военным путем. Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода конфликта в мирное русло.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Кадыров заявил о готовности еще 70 тыс бойцов из Чечни принять участие в СВО

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