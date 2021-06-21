Врач рассказал о вреде пива в жару

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Пить пиво в жару так же вредно, как и другие алкогольные напитки, поскольку оно пагубно влияет на сердце, выводит из организма полезные вещества, необходимые для его работы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психиатра-нарколога, заведующего отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрия Кубарева.
"Люди во время жары пьют пиво в большом количестве. Они пытаются заменить обычную воду алкоголем. На самом деле это выводит микроэлементы и жидкость из организма. Получается, вместо того чтобы насытиться водой, человек обезвоживается", – подчеркнул врач.
Сладкие напитки также не стоит употреблять в жаркую погоду, отметил Кубарев. По его словам, в жару и то и другое лучше заменить минеральной водой.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркую погоду лучше пить воду, морс, компот, чай или квас.
При этом он посоветовал воздержаться от ледяных напитков. Из-за резкой разницы между температурой тела и напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и заболеванию.
"Городской стандарт": безалкогольное пиво
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