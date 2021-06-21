Жителей Подмосковья предупредили о жаре до 37 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальной жаре с 22 по 25 июня.

"В Московской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 35–37 градусов", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили об урагане в выходные. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, непогода может сопровождаться градом и ливнями. Синоптик назвал надвигающийся ураган "атмосферным монстром".

Спасатели дали рекомендации поведения в жару. Специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.