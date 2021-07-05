Россияне стали чаще покупать товары для приготовления домашнего алкоголя

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В России спрос на товары, используемые для приготовления домашнего алкоголя, вырос в июне на 25% по сравнению с маем. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на российское представительство AliExpress.
Самыми востребованными у российских покупателей оказались дистилляторы для виски и пивоваренное оборудование, за которые в среднем отдают от 6 тысяч до 11 тысяч рублей. Также чаще стали приобретать специальные дрожжи и пищевые ароматизаторы, тратя на них 200–500 рублей.
Среди других популярных категорий товаров – барный инвентарь, в числе которого мельницы для льда, соковыжималки для приготовления коктейлей, рюмки и бокалы, а также штопоры, барные ложки и шейкеры.
Специалисты полагают, что такая тенденция на рынке может быть связана с новыми антиковидными мерами, в частности с ограничениями на посещение заведений общественного питания.
Ранее федеральный проект "Трезвая Россия" подготовил доклад "Национальный демографический рейтинг субъектов Российской Федерации – 2021", согласно которому ежегодно более одного миллиона россиян погибают от алкоголя, табака и наркотиков.
Эксперты отметили, что в середине 90-х ежегодное количество смертей от наркотиков и алкоголя составляло 1,6 миллиона человек. В общей сложности за прошедшие 35 лет в России по этой причине погибли более 30 миллионов человек.
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