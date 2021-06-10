В Москве растет спрос на ипотеку для приобретения дачи

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С начала года клиенты Сбербанка оформили в Москве в 2,2 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Уточняется, что число займов превысило 1 216, в то время как в 2020 году этот показатель был равен 543.

Вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников отметил рост интереса москвичей к приобретению дачных домов и земельных участков в период пандемии.

"Только за пять месяцев этого года Сбербанк в Москве выдал на эти цели ипотечных кредитов на общую сумму свыше 4,9 миллиарда рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано менее 1,8 миллиарда рублей. Стоит также отметить, что спрос на ипотеку для строительства загородной недвижимости вырос в пять раз", – сказал Цыбульников.

Он добавил, что в банке прогнозируют дальнейшее увеличение роста интереса москвичей к дачной ипотеке, несмотря на снятие ограничений на поездки в зарубежные страны.

Первоначальный взнос по кредитам на загородную недвижимость в Сбербанке равен 25%. Максимальный срок кредита – 30 лет. Минимальная сумма – 300 тысяч рублей, при этом максимальная доходит до 60 миллионов рублей.

С 15 апреля скидка 0,3% на ставку по ипотеке Сбербанка распространяется на всю загородную недвижимость при покупке на DomClick.ru.

Ранее сообщалось, что цены на дачи и частные дома в России могут вырасти из-за высокого спроса и дефицита стройматериалов. Загородная недвижимость уже подорожала в полтора раза, а по итогам текущего года цены могут вырасти еще на 8–10%.

