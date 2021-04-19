Эксперт рассказал, выгодно ли строить дачу с нуля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус считает, что покупать готовый дачный дом дешевле, если соблюдать нескольких условий, пишет "News.ru". По его словам, строительство недвижимости с нуля может обойтись в три раза дороже.
"В прошлом году во время пандемии один мой знакомый, очень известный человек в нашей стране, купил объект, на который, если бы он его строил, на 300% больше потратил бы денег. Вместе с землей это было бы в три раза дороже", – рассказал Лапидус.
Он добавил, что покупать готовый дом нужно только в том случае, если не требуется существенных вложений в техническое состояние объекта, а также если планировка полностью устраивает покупателя.
Ранее эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке и строительстве дома. По его словам, необходимо проверить его на наличие наружных и внутренних трещин.
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