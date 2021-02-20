Минфин предложил давать "Семейную ипотеку" под 6% на частные дома

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Министерство финансов Российской Федерации предлагает распространить на строительство частных домов льготную программу "Семейная ипотека". Ставка может составить 6% годовых, говорится на сайте.
Изменения предложено внести в программу по названием "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, выдаваемым на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.
"Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия", – сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он уточнил, что благодаря снижению процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство получится обеспечить новый импульс этому направлению.
С момента запуска программы "Семейная ипотека под 6% годовых" выдали 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей.
Ранее Марат Хуснуллин оценил возможность продления льготной ипотеки. Ее механизмы могут быть изменены.
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