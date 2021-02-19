Хуснуллин оценил возможность продления льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа льготной ипотеки может быть продлена после 2024 года, но ее механизмы могут быть изменены, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения. Базово мы считаем, что мы продлим ипотеку. Вы всем своим застройщикам скажите, что мы в любом случае эту программу бросать не будем", – приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предлагала расширить критерии льготной ипотеки для молодой семьи. Она отмечала потенциал подобных мер.

Программа льготной ипотеки была запущена 23 апреля 2020 года после предложения Владимира Путина. Планировалось, что она будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.