Минфин внес проект о выдаче семейной ипотеки на строительство частного дома

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минфин РФ внес в правительство проект постановления о распространении семейной ипотеки под 6% на приобретение участка для строительства частного дома или возведения жилья на уже имеющемся участке, сообщает пресс-служба ведомства.
"Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тысяч кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 миллиардов рублей с первоначальным взносом от 15%", – отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
В пресс-службе напомнили, что рассчитывать на получение ипотеки со ставкой, не превышающей 6%, могут семьи, в которых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года.
Всего за период действия программы выдано 129,4 тысячи кредитов на общую сумму 344,3 миллиарда рублей.
Ранее специалисты подсчитали, каким должен быть доход семьи, чтобы без проблем оплачивать ипотечный кредит. Получилось, что в среднем взрослые члены семьи должны в сумме зарабатывать 70,3 тысячи рублей.
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