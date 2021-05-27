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Экономика

03:18

Названы города, в которых россияне чаще всего берут семейную ипотеку

экономика регионы недвижимость

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами среди городов, в которых россияне чаще всего берут семейную ипотеку, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка и "Группы ЛСР".

В этом году в столице выдача составила 41%, в Санкт-Петербурге – 23%, Новосибирске – 7%.

В первую пятерку лидеров также вошли Екатеринбург и Краснодар – 5% и 4% соответственно.

Аналитики отмечают, что в прошлом году средняя сумма займа осталась без изменений в Москве и во всех регионах, кроме Петербурга и Екатеринбурга. В этих городах она выросла.

В 2020 году семейная ипотека пользовалась популярностью в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Ранее аналитики предупредили россиян о возможном росте до 10% цен на дачи.

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