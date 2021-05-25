Кудрин предложил сохранить на некоторое время льготную ипотеку

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Льготную ипотеку в России можно сохранить на некоторое время в качестве антикризисной меры. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете "Известия".

По его словам, сделать это нужно в целях поддержки экономики, учитывая рост цен на жилье, а также, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

"Спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", – считает Кудрин.

Он также отметил, что впоследствии льготную ипотеку нужно будет сократить до отдельных категорий.

Программа льготной ипотеки завершается в середине текущего года. В правительстве сейчас работают над вопросом об ее продлении для новостроек.