Эксперт предрекла рост ставок по ипотеке

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Фото: Агентство "Москва"
Российские банки в скором времени начнут повышать ставки по ипотеке. Такой прогноз дала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в интервью РИА Новости.
Как объяснила специалист, весной текущего года банки планомерно снижали ставки по льготой ипотеке на жилье в новостройках. При этом, по ее мнению, в ближайшее время на рынке случится рост ставок.
"Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", – рассказала Носова.
Ранее управляющий директор компании "Открытие Research" Константин Енин также предсказывал рост ипотечных ставок на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. По этой причине увеличатся и ежемесячные платежи по ипотеке, пояснял эксперт.
Программа льготной ипотеки была запущена 23 апреля 2020 года после предложения президента России Владимира Путина. Планировалось, что она будет действовать до 1 ноября 2020 года.
Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общая сумма задолженности по ипотеке превысила ВВП страны
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