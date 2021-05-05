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Москва 24

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Экономика

16:47

Эксперт предупредил россиян о подорожании ипотеки

экономика недвижимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ипотечные ставки на квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут вырасти в ближайшие месяцы, рассказал управляющий директор компании "Открытие Research" Константин Енин. Об этом сообщает URA.RU.

"Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", – предупредил эксперт.

Енин полагает, что на фоне повышения Центробанком ключевой ставки к концу 2021 года ставки ипотеки на новостройки установятся на уровне от 7,5 до 8,5%, на вторичном рынке – от 9 до 10%.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%.

В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.

Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.

Центробанк и Минфин разрабатывают варианты регулирования ипотеки по плавающим ставкам

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